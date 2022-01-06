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Месси после коронавируса вылетел во Францию и готов играть за ПСЖ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
06.01.2022
11:17
Новость
Футбол

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси выздоровел от коронавируса.

Футболист во вторник сдал отрицательный тест, после чего сразу же вылетел из Аргентины во Францию. Ожидается, что в ближайшее время игрок возобновит тренировки с парижской командой.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи.

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