Месси после коронавируса вылетел во Францию и готов играть за ПСЖ

06.01.2022
11:17
Новость
Футбол
Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси выздоровел от коронавируса.
Футболист во вторник сдал отрицательный тест, после чего сразу же вылетел из Аргентины во Францию. Ожидается, что в ближайшее время игрок возобновит тренировки с парижской командой.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.