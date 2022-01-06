Месси после коронавируса вылетел во Францию и готов играть за ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси выздоровел от коронавируса.



Футболист во вторник сдал отрицательный тест, после чего сразу же вылетел из Аргентины во Францию. Ожидается, что в ближайшее время игрок возобновит тренировки с парижской командой.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи.

Imágenes exclusivas | Poco antes de la medianoche, Lionel Messi emprendió su regreso a Francia junto a su familia tras dar negativo en los test PCR.



????Marcelo Manera | El Litoral#messi #covid #argentina #paris #futbol #ellitoral pic.twitter.com/uZmMZRWc96 — El Litoral (@ellitoral) January 5, 2022

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