Месси обратился к Левандовскому после вручения «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси первым делом после того, как получил свой седьмой «Золотой мяч» в карьере, выделил своего главного конкурента польского форварда «Баварии» Роберта Левандовского.
«Ты заслуживаешь «Золотой мяч». В прошлом году все были едины во мнении о том, что ты — главный победитель», — сказал Месси со сцены церемонии вручения награды, которая проходила в Париже.
Напомним, что издание France Football в 2020 году отказалось вручать «Золотой мяч». Тогда главным претендентом на награду был Роберт Левандовски.
Лионель Месси ранее брал «Золотой мяч» в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м и 2019-м годах.
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