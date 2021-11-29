Месси назвал причину своей победы в голосовании по «Золотому мячу»

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после того, как стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года. Это седьмая награда лучшему футболисту мира в карьере Лео.



«Быть здесь снова — восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за ПСЖ, я очень счастлив.

Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось, но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.

Спасибо партнерам по «Барсе», ПСЖ и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки. Особенный вечер для меня», — сказал Месси на церемонии награждения.

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