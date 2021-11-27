Меркушина: за пять дней до гонки я подхватила какую-то простуду

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина дала комментарий после стартовой гонки Кубка Мира в Эстерсунде.

«Промахи — возможно я как-то неправильно подошла, потому что меня очень сильно затрусило и на первом рубеже я даже лежала, пыталась отдышаться.

Дело в том, что буквально дней пять назад я подхватила какую-то простуду или что-то такое. У меня просто забит нос, и я дышать не могу. Я надеялась, что будет лучше, но вот такой результат вышел. Я просто даже бежать не могла — мне не хватало кислорода.

Знаете, я перфекционист и считаю, что при подготовке было много негативных моментов. Много чего не успела, скажем так. Я не довольна тем, как я подошла к сезону. Много где это и мои личные промахи, где-то проблемы в подготовке, но уже вышло, как вышло. Смотрю на все более негативно потому, что всегда хочется показывать только наилучшие результаты и показывать только самые высокие результаты, чтоб все было супер-здорово.

Немного не вышло, тем более, что сейчас еще немного сложно все оценивать. Все-таки я рассчитывала, что будет лучше, потому что нет такого чувства, тем более, что температуры не было. На тренировках я все нормально делаю, нигде ничего не пропускаю, но когда побежала, то почувствовала, что я не могу.

Возможно, это еще первый старт, индивидуальная гонка, и мне нужно немного разбежаться и все будет лучше», — сказала Меркушина в интервью «Суспильному».



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