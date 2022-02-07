Меркушина прибыла в Пекин на замену Блашко

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина уже прилетела на зимнюю Олимпиаду-2022. Но не в Пекин, а в горный кластер Чжанцзякоу.

Именно там проходят гонки по биатлону. НОК Украины был вынужден оперативно вызывать Меркушину из-за проблем с коронавирусом в команде. Еще до начала Олимпиады вирусом заразилась Елена Билосюк, а уже на самих Играх положительный тест сдала Дарья Блашко.

Сегодня состоится женская индивидуальная гонка. Украину в этом виде программы представят Юлия Джима, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Ранее наша сборная заняла 13-е место в смешанной эстафете на Олимпиаде.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

16-летняя дебютантка, индивидуальные рекорды саночников: итоги Украины 6 февраля на Олимпиаде в Пекине

Битва с Россией, «Червона рута» и другие: пять главных моментов сборной Украины на ЧЕ-2022 по футзалу

«Таран подарил фото в рамке». Боровик — о своей вратарской и тренерской карьерах

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.