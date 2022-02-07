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Меркушина прибыла в Пекин на замену Блашко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
09:19
Новость
Другие
Биатлон

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина уже прилетела на зимнюю Олимпиаду-2022. Но не в Пекин, а в горный кластер Чжанцзякоу.

Именно там проходят гонки по биатлону. НОК Украины был вынужден оперативно вызывать Меркушину из-за проблем с коронавирусом в команде. Еще до начала Олимпиады вирусом заразилась Елена Билосюк, а уже на самих Играх положительный тест сдала Дарья Блашко.

Сегодня состоится женская индивидуальная гонка. Украину в этом виде программы представят Юлия Джима, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Ранее наша сборная заняла 13-е место в смешанной эстафете на Олимпиаде.

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