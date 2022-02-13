Меркушина о 25-м месте: хорошо, что дожила и справилась с гонкой

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась впечатлениями от своего выступления в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Она заняла 25-е место.

«Сегодня очень тяжелый день. Вроде бы и проснулась нормально, выспалась. Мне даже не хватило времени на разминку, потому что снег тяжелый, лыжи тяжелые, ускорение как таковое не выходило.

Начало вообще очень тяжелое, как и трасса. На такой высоте выдержать эту гонку было действительно тяжело.

Я знала, что мне тяжело, я задыхаюсь, поэтому к стрельбе подходила в более спокойном темпе. На первом рубеже не справилась с подходом, поэтому на 28-ю установку не успеваешь как-то подойти, отдышаться. Спуск довольно сложный, я не справилась с дыханием.

В последней стойке пошел лапчатый снег, его просто не успевало сдувать. Когда я становилась, то правая нога просто съезжала, неровный рубеж, не повезло с установкой. На одной ноге тяжело удерживать равновесие, не очень хорошо сработала.

25-е место? Слава Богу, что так. С таким самочувствием не думаю, что у меня что-то особенное, всем было тяжело сегодня. Хорошо, что дожила и справилась с гонкой.

Главное теперь восстановиться к эстафете, собраться с мыслями и отработать главную гонку сезона», — сказала Меркушина в интервью «Суспильному».

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