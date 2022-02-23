Мэр Львова призвал перенести финал Лиги чемпионов из России

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов.



«Приветствуем инициативу мэра Лондона перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании.

Россия - агрессор и оккупант. Они не имеют никакого права принимать у себя такие важные международные события.

Призываю мэров и футбольных фанатов всех европейских городов поддержать такую позицию», - написал Садовый у себя в Фейсбуке.

Также «Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов.



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