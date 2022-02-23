Мэр Львова призвал перенести финал Лиги чемпионов из России

23.02.2022
10:53
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов.
«Приветствуем инициативу мэра Лондона перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании.
Россия - агрессор и оккупант. Они не имеют никакого права принимать у себя такие важные международные события.
Призываю мэров и футбольных фанатов всех европейских городов поддержать такую позицию», - написал Садовый у себя в Фейсбуке.
Также «Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов.
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