Менеджера российского бойца без правил арестовали за изнасилование

Менеджера Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании, сообщает ресурс РЕН ТВ.
По информации источника, в ночь на 6 января Бостанов проводил время с девушкой, которую впоследствии избил и изнасиловал. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра и повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.
Ранее стало известно, что Игоря Юрескула, тренера чемпиона мира по боксу Юрия Захареева, удостоили денежной премии от ФБУ.
Также известный промоутер рассказал, почему матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа не пройдет в столице Украины.
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