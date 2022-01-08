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Менеджера российского бойца без правил арестовали за изнасилование

Игорь Яслик
Игорь Яслик
08.01.2022
16:19
Новость
Единоборства

Менеджера Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании, сообщает ресурс РЕН ТВ.

По информации источника, в ночь на 6 января Бостанов проводил время с девушкой, которую впоследствии избил и изнасиловал. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра и повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

Ранее стало известно, что Игоря Юрескула, тренера чемпиона мира по боксу Юрия Захареева, удостоили денежной премии от ФБУ.

Также известный промоутер рассказал, почему матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа не пройдет в столице Украины.

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