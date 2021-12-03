«Мемфис» выиграл у «Оклахомы» с самым крупным счетом в истории НБА

В рамках регулярного сезона НБА в матче «Мемфиса» и «Оклахомы» был установлен исторический рекорд главной баскетбольной лиги мира.

«Гриззлиз» на своей площадке выиграли у «Тандер» со счетом 152:79. Таким образом разница составила 73 очка в пользу «Мемфиса». Это самый большой разрыв в счете в истории регулярных чемпионатов НБА. Причем по ходу матча «Мемфис» отрывался от соперника на 78 очков.

Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года. Почти 30 лет назад «Кливленд Кавальерс» разгромили «Майами Хит» с преимуществом «+68» — 148:80.

Сразу девять игроков «Мемфиса» набрали не менее 10 очков в матче с «Оклахомой». Лучший результат показал Джарен Джексон — 27 очков. При этом «Мемфис» играл без разыгрывающего Джа Морэнта, который считается лучшим игроком «Гриззлиз».

Ранее украинец Алексей Лень набрал четыре очка в матче за «Сакраменто».

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