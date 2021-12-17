Меликян – о жеребьевке Лиги наций: по уровню мастерства Украина сильнее Армении

Результаты жеребьевки дивизиона В розыгрыша Лиги наций УЕФА, в которой соперниками сборной Украины по группе стали Армения, Ирландия и Шотландия, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал армянский тренер Егише Меликян.

Меликян хорошо знаком украинским любителям футбола по выступлениям в донецком «Металлурге», алчевской «Стали», луганской «Заре», ужгородской «Говерле», а также по тренерской работе в «Металлурге», каменской «Стали» и «Львове». Сейчас специалист возглавляет армянский «Пюник».

«Интересная для меня жеребьевка получилась. Одна сборная представляет мою родину - Армению, а вторая – страну, где живет моя семья - Украину. Я всегда пристально следил как за армянским футболом, так и за украинским. Так что мне сейчас как никому другому непросто. Ведь для меня обе страны – мои.

В сложившейся ситуации переживать буду как за одну команду, так и за другую. Если реально смотреть на вещи, то сборная Украины по подбору футболистов и их уровню мастерства сильнее Армении. Стало быть, у украинской национальной команды больше шансов. Но это футбол, в нем может быть всякое.

Сборная Армении тоже не подарок - она может настроиться и выдать такую игру, что готова будет дать отпор любому сопернику. Уверен, с ней сложно будет играть. В общем, довольно непредсказуемая команда. Правда, ее главная проблема – нестабильность. Армения может играть как очень плохо, так и очень хорошо.

В основном она сильна командными действиями. В тот день, когда армянская сборная чувствует себя хорошо, она может показать игру. И все же повторюсь: больше шансов даю Украине».

Напомним, что по итогам жеребьевки Лиги наций сборная Украины попала в одну группу с командами Шотландии, Ирландии и Армении.

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