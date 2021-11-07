Мексиканец Канело стал абсолютным чемпионом мира

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) в Лас-Вегасе победил экс-чемпиона мира в суперсреднем весе американца Калеба Планта (21-1, 12 КО).



Канело нокаутировал соперника в 11-м раунде.

Сауль стал первым абсолютным чемпионом мира в истории дивизиона.

Также украинец Захареев стал чемпионом мира, победив в финале боксера из России.

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