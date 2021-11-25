Медведев: в матче с Норвегией надо показывать хороший теннис

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился ожиданиями от матча Кубка Дэвиса против Норвегии.



«Надо показывать хороший теннис. Давление на норвежцев будет сильнее, потому что они играют дома, и сами себя считают фаворитами.

Нам будет психологически легче, потому что мы в гостях, против нас теннисист, который провел фантастический сезон, и играет действительно очень добротный теннис.

Но, тем не менее, мы понимаем, где у нас есть определенные контраргументы, и каким образом нам, возможно, удастся получить три очка. Посмотрим в следующие дни, получится ли это у нас или нет.

Всегда это — теннис, и ты не можешь ничего прогнозировать. Дело ненадежное, мяч круглый. И нужно будет проявить наши лучшие игровые качества, чтобы победить.

Однако ситуация вроде бы похожа. Потому что в расписании 1996 года мы были фаворитами, но я помню, как тяжело достался нам тот матч в Киеве, психологически в первую очередь. Я думаю, такое давление будет и на норвежцев, и это нам на руку», – сказал Медведев.

Матч Кубка Дэвиса Норвегия — Украина состоится 26-27 ноября в Осло.

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