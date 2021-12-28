Медведенко уступил третью строчку самых результативных украинцев в НБА

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк провел результативный матч за «Торонто» в НБА.



Команда Михайлюка встречалась с «Кливлендом» и потерпела поражение со счетом 99:144.

Украинец вышел на игру в старте и провел на площадке 35 минут и 36 секунд. За это время он набрал 10 очков, реализовав 3 из 8 двухочковых, 1 из 4 трехочковых и 1 из 2 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

В текущем сезоне украинский баскетболист в среднем набирал 6,8 очка, а также делал 2,6 подбора и 1,2 ассиста за игру.

Святослав Михайлюк начинал карьеру в НБА за «Лейкерс» в 2018-м году, а в феврале 2019-го был обменян в «Детройт». В прошлом сезоне 24-летний баскетболист защищал цвета «Оклахомы» перед переходом в «Торонто».

Ранее Михайлюк сравнялся со Станиславом Медведенко по количеству очков в НБА среди украинцев. Теперь Святослав вышел на чистое третье место по этому показателю, имея в активе 1400 очков. Его опережают только Виталий Потапенко (3995 очков) и Алексей Лень (4265 очков).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Украинец Михайлюк набрал двузначное количество очков в матче НБА

Михайлюк вошел в топ-3 украинцев по результативности в НБА

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.