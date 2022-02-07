Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 7 февраля

Завершился очередной соревновательный день на Зимних Олимпийских играх в Пекине.
В общем зачете лидерство захватила сборная Швеции, у которой три золотых медали. При этом других наград у шведов на Играх пока нет.
Второе место занимает сборная ОКР, у которой два золота, три серебра и две бронзы. По общему количеству наград россияне лидируют на Олимпиаде.
Третье место удерживает сборная Нидерландов, у которой два золота, два серебра и одна бронза.
Также в десятку лучших входят Китай (2-2-0), Германия (2-1-0), Норвегия (2-0-2), Словения (2-0-1), Италия (1-3-1), Канада (1-1-4) и Япония (1-1-2).
К сожалению, сборная Украины по-прежнему не завоевала на Олимпиаде ни одной медали.
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