Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 7 февраля

Завершился очередной соревновательный день на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В общем зачете лидерство захватила сборная Швеции, у которой три золотых медали. При этом других наград у шведов на Играх пока нет.

Второе место занимает сборная ОКР, у которой два золота, три серебра и две бронзы. По общему количеству наград россияне лидируют на Олимпиаде.

Третье место удерживает сборная Нидерландов, у которой два золота, два серебра и одна бронза.

Медальный зачет ОИ-2022 после 7 февраля

Также в десятку лучших входят Китай (2-2-0), Германия (2-1-0), Норвегия (2-0-2), Словения (2-0-1), Италия (1-3-1), Канада (1-1-4) и Япония (1-1-2).

К сожалению, сборная Украины по-прежнему не завоевала на Олимпиаде ни одной медали.

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