Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны 7 комплектов медалей. После двух дней борьбы за награды на пьедестал почета поднимались спортсмены из 18 стран.

К сожалению, среди них по-прежнему нет представителей Украины.

Лидерство в медальном зачете (по числу золотых наград) удерживает Норвегия (2−0-1), за которой расположились Швеция (2−0-0) и сборная Олимпийского комитета России (1−2-2).

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