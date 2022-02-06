Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны 7 комплектов медалей. После двух дней борьбы за награды на пьедестал почета поднимались спортсмены из 18 стран.
К сожалению, среди них по-прежнему нет представителей Украины.
Лидерство в медальном зачете (по числу золотых наград) удерживает Норвегия (2−0-1), за которой расположились Швеция (2−0-0) и сборная Олимпийского комитета России (1−2-2).
Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.