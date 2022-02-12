Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 12 февраля

12 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине были разыграны еще шесть комплектов медалей. По итогам восьми дней соревнований в Поднебесной на пьедестал почета поднимались спортсмены 26 из 91 страны-участницы.

К сожалению, украинские спортсмены, как и раньше, остаются без медалей.

Лидерство в медальном зачете (по числу золотых наград) по-прежнему удерживает Германия (8−5-1), за которой расположились Норвегия (8−3-6) и США (5−5-1).

Отметим, что в воскресенье, 13 февраля, определятся обладатели семи комплектов медалей зимней Олимпиады.

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