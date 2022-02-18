Медальный зачет после 14-го дня Олимпиады в Пекине

В пятницу, 18 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине были разыграны еще пять комплектов наград. По итогам 14 дней состязаний в Поднебесной на пьедестал почета уже поднимались спортсмены 28 из 91 страны-участницы.

Украина имеет одну серебряную награду, которую фристайлист Александр Абраменко завоевал в лыжной акробатике.

Лидерство в медальном зачете удерживает Норвегия (15−8-11), вслед за которой идут Германия (10−7-5) и США (8−8-5).

19 февраля в предпоследний день Олимпиады в Пекине определятся обладатели восьми комплектов медалей зимней Олимпиады, а также будет разыграна бронза в мужском хоккее.

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