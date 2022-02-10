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Медальный зачет пекинской Олимпиады после 10 февраля: Германия сохранила лидерство

Игорь Яслик
Игорь Яслик
10.02.2022
17:45
Новость
Олимпиада

Завершился очередной соревновательный день на зимней Олимпиаде в Пекине.

В общем зачете первое место сохранила сборная Германии, у которой шесть золотых медалей. Также в активе у немцев есть три серебра.

Медальный зачет Олимпиады-2022 на 10 февраля
Медальный зачет Олимпиады-2022 на 10 февраля

Германию преследует Норвегия, у которой пять золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали. Замыкает первую тройку сборная Австрии: четыре золота, пять серебра, четыре бронзы.

Всего на Олимпиаде-2022 завоеванными золотыми медалями могут похвастаться 19 национальных сборных. К сожалению, сборная Украины на пекинских Зимних Играх пока не смогла добиться ни одной медали.

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