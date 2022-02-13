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Медальный зачет Олимпиады после 13 февраля: Норвегия захватила лидерство

Игорь Яслик
Игорь Яслик
13.02.2022
17:30
Новость
Олимпиада

На Олимпиаде в Пекине завершился соревновательный день 13 февраля.

Сборная Украины по-прежнему проводит Игры без медалей. А лидирует в общем зачете сборная Норвегии, у которой девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Медальный зачет ОИ-2022 по итогам 13 февраля
Медальный зачет ОИ-2022 по итогам 13 февраля

Также в тройке лучших расположились сборные Германии (восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали) и США (шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль).

Всего на нынешних Олимпийских играх золотые награды удалось завоевать 21-й национальной сборной.

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