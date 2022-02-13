Медальный зачет Олимпиады после 13 февраля: Норвегия захватила лидерство

На Олимпиаде в Пекине завершился соревновательный день 13 февраля.
Сборная Украины по-прежнему проводит Игры без медалей. А лидирует в общем зачете сборная Норвегии, у которой девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.
Также в тройке лучших расположились сборные Германии (восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали) и США (шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль).
Всего на нынешних Олимпийских играх золотые награды удалось завоевать 21-й национальной сборной.
Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.