Медальный зачет Олимпиады-2022: Германия вышла на первое место

09.02.2022
17:38
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В Пекине прошел очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022. В среду, 9 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей. 23 страны завоевали хотя бы одну награду. Украинские олимпийцы пока что остаются без медалей ОИ-2022.
На первое место в медальном зачете вышла Германия. В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия и Швеция.
Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.
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