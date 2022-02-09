Медальный зачет Олимпиады-2022: Германия вышла на первое место

В Пекине прошел очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022. В среду, 9 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей. 23 страны завоевали хотя бы одну награду. Украинские олимпийцы пока что остаются без медалей ОИ-2022.

На первое место в медальном зачете вышла Германия. В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия и Швеция.

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