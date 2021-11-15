Медалистка ОИ Черкасова: надеюсь, мэр Львова выполнит свое обещание по поводу квартиры

Бронзовая медалистка Олимпиады в Токио в соревнованиях по борьбе Алла Черкасова рассказала об изменения в своей жизни после Игр. Напомним, что спортсменка приняла решение завершить карьеру после успеха на ОИ.

«Сразу после медали было много интервью, съемок. Сейчас все успокоилось, внимание стихло.



Теперь я полностью удовлетворена жизнью, довольна тем, что отдала столько лет борьбе. Если раньше были сомнения, правильный ли я путь выбрала, то сейчас все окупилось сторицей.

Могу теперь свободно пропагандировать людям спорт. Это то, ради чего стоит жить. Такие эмоции ни с чем не сравнимы. И главное, теперь я чувствую себя уверенным по жизни человеком.

Получила ли квартиру от мэра Львова Садового? Пока нет. Ждем. Надеюсь, он выполнит свое обещание. Я родилась во Львове и до последнего представляла свой родной город», — цитирует Черкасову ресурс «КП в Украине».

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