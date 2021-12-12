МЧМ по хоккею: сборная Украины стартовала с разгрома Эстонии

Молодежная сборная Украины успешно начала свои выступления на чемпионате мира в дивизионе 1В.

Наши хоккеисты с крупным счетом переиграли сверстников из Эстонии. Особенно игра удалась Коржилецкому (2+1), Гончаренко (2+1), Симчуку (0+3), а также Чолачу (0+4).

В другом матче этого дивизиона французы уверенно победили поляков — 6:2. Также в данном дивизионе играют молодежные сборные Словении и Японии. В дивизион 1А поднимется только победитель секстета.

Молодежный чемпионат мира по хоккею

Дивизион 1В

Эстония U-20 — Украина U-20 — 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Шайбы:

02:10 0:1 Грабовецкий (Варава)

08:36 0:2 Коржилецкий (Гончаренко, Евтухов)

16:51 1:2 Степанов (Потсинок, Йоги)

21:23 1:3 Трахт (Чолач, Коржилецкий)

27:13 1:4 Коржилецкий (Симчук, Чолач)

28:11 1:5 Гончаренко (Симчук, Чолач)

29:46 1:6 Гончаренко (Симчук, Чолач)

31:34 2:6 Контсеус (Кудевита)

49:25 2:7 Гребеник (Панасенко, Шаповалов).

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