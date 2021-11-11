Мазяр продлил контракт с «Акжайыком»

«Акжайык» объявил о продлении контракта с главным тренером команды украинцем Владимиром Мазяром. Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Сейчас в чемпионате Казахстана межсезонье, и Мазяр находится в отпуске в Украине.

Мазяр возглавил «Акжайык» в январе текущего года. С ним команда заняла девятое место в чемпионате Казахстана.

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