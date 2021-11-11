Фрибет 3000 UAH
Венгрия — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Мазяр продлил контракт с «Акжайыком»

Павел Соловей
Павел Соловей
11.11.2021
20:37
Новость
Футбол

«Акжайык» объявил о продлении контракта с главным тренером команды украинцем Владимиром Мазяром. Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Сейчас в чемпионате Казахстана межсезонье, и Мазяр находится в отпуске в Украине.

Мазяр возглавил «Акжайык» в январе текущего года. С ним команда заняла девятое место в чемпионате Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Федецкий: в Боснии для сборной Украины будет финал финалов
Федецкий: в Боснии для сборной Украины будет финал финалов
Украинский футболист раскритиковал фильм со сценами ЛГБТ
Украинский футболист раскритиковал фильм со сценами ЛГБТ
Украина сыграет с Италией и Венгрией: пять главных фактов, которые нужно знать о нашей хоккейной сборной
Украина сыграет с Италией и Венгрией: пять главных фактов, которые нужно знать о нашей хоккейной сборной

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи