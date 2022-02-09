Мазурчук стал 36-м на Олимпиаде в лыжном двоеборье

Немецкий двоеборец Винцен Гайгер стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в личном турнире на трамплине К-95 и в гонке на 10 км благодаря невероятному рывку на последнем круге.

Серебро у норвежца Йоргена Гробака, бронза - у австрийца Лукаса Грайдерера.

Украинец Дмитрий Мазурчук после прыжков шел 35-м, а в гонке потерял одну позицию – итоговое 36-е место.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Награждение фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за проблем России с допинг-тестом

Украинец Мазурчук идет 35-м после прыжков в двоеборье на Олимпиаде

Украинец показал пятый результат в шестом тренировочном заезде по скелетону на Олимпиаде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.