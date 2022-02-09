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Мазурчук стал 36-м на Олимпиаде в лыжном двоеборье

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
14:00
Новость
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Немецкий двоеборец Винцен Гайгер стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в личном турнире на трамплине К-95 и в гонке на 10 км благодаря невероятному рывку на последнем круге.

Серебро у норвежца Йоргена Гробака, бронза - у австрийца Лукаса Грайдерера.

Украинец Дмитрий Мазурчук после прыжков шел 35-м, а в гонке потерял одну позицию – итоговое 36-е место.

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