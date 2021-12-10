Майкон: очень счастлив подписать новый контракт с «Шахтером»

Бразилец Майкон прокомментировал подписание нового контракта с «Шахтером» и назвал самый памятный гол и матч в футболке донецкого клуба.



«Пребываю в отличном настроении, очень счастлив подписать новый контракт с «Шахтером»! Впереди усердная работа, ведь у меня с клубом общие цели – выигрывать новые титулы и помогать команде наилучшим образом.

Среди своих лучших голов за Шахтер, пожалуй, след в памяти оставил мой первый гол в Лиге чемпионов, забитый немецкому «Хоффенхайму», а среди матчей – победа над мадридским «Реалом». Такие поединки запоминаются навсегда. Надеюсь, в будущем у меня будет еще много подобных ярких моментов в футболке «Шахтера».

Очень счастлив, что и у нашей команды, и у меня так много болельщиков, поддержку которых мы всегда ощущаем. Мы усердно работаем на тренировках, чтобы получить признание, завоевать любовь болельщиков. Счастлив, что болельщики «Шахтера» меня любят, постараюсь и дальше радовать их игрой и положительными эмоциями».

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