Майкон: Лига чемпионов важна, но главная цель «Шахтера» — выиграть УПЛ

Полузащитник «Шахтера» Майкон дал комментарий накануне матча с «Рухом» в рамках 15-го тура УПЛ. Игра состоится 20 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Сейчас мысли исключительно о «Рухе», не об «Интере». Понятно, что игра в Лиге чемпионов важна, но надо понимать, что главная цель — стать чемпионами. В прошлом сезоне мы остались на втором месте, и это не обрадовало. Нужно бороться за чемпионство, и следующая игра для нас самая важная. Лига чемпионов тоже важна, но она будет потом.

Выход сборной Украины в плей-офф радует. Это также очень важно для нас, потому что многие футболисты «Шахтера» там играют. Поздравили ребят. В дальнейшем будем переживать и болеть за их проход в следующие раунды, ведь они заслужили.

В целом, «Рух» — это сильная команда, и я не люблю кого-то выделять. Думаю, мы должны быть внимательны к одному игроку, а один игрок — это вся команда.

Как мы себя мотивируем после выхода на первое место в УПЛ? Нужно продолжать делать то, что и делали до сегодня. Мы усердно боролись за это место и знаем, насколько ужасно быть на второй строчке, ведь долго там находились. Сейчас необходимо ценить лидерство и усердно трудиться, чтобы удержать эту позицию до конца сезона», — приводит слова Майкона официальный сайт «Шахтера».

Ранее высказался главный тренер дончан Роберто Де Дзерби.

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