Матвиенко: Украина уверена в себе, нам не хватило только удачи и реализации

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко дал комментарий после контрольного матча с Болгарией (1:1), который состоялся в Одессе на стадионе «Черноморец».

«Мы играли по новой тактике, точнее — старой забытой, определенное недоразумение еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки, и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной нас прорвет, потому что сегодня не хватало реализации.

Что удобнее для меня — играть в два или три центральных защитника? В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.

Мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется», — цитирует Матвиенко официальный сайт УАФ.

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