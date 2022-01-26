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Матвиенко: Петраков постоянно находится на контакте с игроками

Игорь Яслик
Игорь Яслик
26.01.2022
18:40
Новость
Футбол

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, что думает о главном тренера нашего «национала» Александре Петракове.

«Петраков — хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами. Александр Васильевич на контакте с игроками. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, всё отлично», — сказал Матвиенко в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее наш сайт сообщал, что сборная Украины проведет товарищеский матч с другим неудачником плей-офф в случае поражения от Шотландии.

Поединок с шотландцами состоится 24 марта в Глазго. В случае победы в финале стыка сборная Украины сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.

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