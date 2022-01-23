Матвиенко: на сборах надо отработать, а потом будет легче

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился впечатлениями от начального этапа зимней подготовки ко второй части сезона УПЛ.

«Сборы есть сборы, мы готовимся к ним, и это неотъемлемая часть нашей карьеры и работы. Поэтому мы готовы к нагрузкам, от этого никуда не денешься. Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче», — сказал Матвиенко в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Шахтер» ушел на зимние каникулы на первом месте в таблице УПЛ, опережая на два очка киевское «Динамо».

Ранее агент Манора Соломона рассказал о желании израильтянина перейти в более сильную лигу, чем УПЛ.

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