Матвиенко: на сборах надо отработать, а потом будет легче

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился впечатлениями от начального этапа зимней подготовки ко второй части сезона УПЛ.
«Сборы есть сборы, мы готовимся к ним, и это неотъемлемая часть нашей карьеры и работы. Поэтому мы готовы к нагрузкам, от этого никуда не денешься. Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче», — сказал Матвиенко в интервью телеканалу «Футбол».
Напомним, что «Шахтер» ушел на зимние каникулы на первом месте в таблице УПЛ, опережая на два очка киевское «Динамо».
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