Mатвеев: «Шахтер» докажет случайность разгрома от «Реала» в Киеве

3 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет в гостях — с «Реалом».

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы «горняков» в поединке с испанским грандом.

Олег Матвеев

«Шахтер» не заслуживал такого крупного поражения от «Реала» в недавнем матче в Киеве и уверен, что сегодня он докажет, что это была случайность. Согласен, класс футболистов «Реала» повыше, чем у «Шахтера», однако в футболе все бывает. Ведь раньше «горнякам» уже приходилось крупно побеждать в Mадриде, так почему бы не удивить футбольную Европу еще раз. Тем более, что совсем недавно молдавский «Шериф», который в рейтинге значительно ниже «Шахтера», также в гостях взял верх над «Реалом».

Думаю, что «Шахтеру» с его огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов не надо бояться «Реал». Mой прогноз — ничья».

Напомним, что поединок «Реал» — «Шахтер» начнется 3 ноября в 19.45.

Ранее мнением об игре «Шахтера» в Мадриде поделился экс-полузащитник «горняков» Геннадий Орбу.

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