Mатвеев: приснилось, что «Шахтер» победит «Интер» 1:0

24 ноября «горняки» проведут в гостях поединок группового раунда Лиги чемпионов — с итальянским грандом «Интером».

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев в эксклюзивном интервью Mеta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь «горнякам» взять верх над миланцами.

Олег Матвеев

«Мне приснилось, что «Шахтер» сегодня победит «Интер» (1:0). Посмотрим, был ли это вещий сон. «Горняки» оказались в очень сложном турнирном положении, пан или пропал, поскольку устраивает только победа, которая еще сохранит шансы на попадание в еврокубковую весну. «Шахтеру» в Италии придется рисковать, нагнетать темп в поисках коротких путей к воротам хозяев.

Конечно, обидно, что в этот сложный момент «горнякам» не смогут помочь Алан Патрик и Исмаили, но, надеюсь, что им найдут равноценную замену. На мой взгляд, очень много будет зависеть от того, кто будет доминировать в опорной зоне и надежности обороны. Этот поединок, действительно, будет для «Шахтера» как финальный».

Напомним, что матч «Интер» — «Шахтер» начнется 24 ноября в 19.45.



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