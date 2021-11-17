Матвеев: не хочется в плей-офф Италию или Португалию

В марте 2022 года национальная сборная Украины в стыковых матчах продолжит борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

Экс-игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Олег Матвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы подопечных Александра Петракова в этих решающих поединках.

«Хотя и на нервах, но право выступать в следующем раунде отборочного цикла подопечные Александра Петракова таки завоевали. К сожалению, и в заключительном поединке - с Боснией и Герцеговиной наши ребята снова не порадовали реализацией голевых моментов. Создается впечатление, что это становится серьезной проблемой и в оставшееся до стыковых поединков время, нужно постараться устранить этот изъян.

Как я оцениваю шансы украинцев в следующем раунде? Желательно, чтобы жребий не выбрал нам в полуфинале в соперники итальянцев, или португальцев. С остальными «сеянными» сборными можно играть и побеждать».

Напомним, что после победы в заключительном туре отборочного раунда чемпионата мира - над Боснией и Герцеговиной (2:0), национальная сборная Украины заняла второе «проходное» место в своей группе. В ее активе -12 очков.

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