Матвеев: на французов надеемся, но и Украине нельзя оплошать

16 ноября сборная Боснии и Герцеговины в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира будет принимать команду Украины.

Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чего он ждет от завтрашнего противостояния в Боснии.

Олег Матвеев

«Я не буду оригинален, конечно, жду победы наших ребят, даже с минимальным счетом, потому что верю: в параллельном матче французы обыграют финнов. Хотя я не исключаю вариант, что финны будут стимулировать боснийцев, чтобы они дали бой украинцам. Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко — это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер — Сеад Колашинац. Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.

Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку».

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина — Украина начнется 16 ноября в 21.45.

Ранее свое мнение о матче Украина — Босния и Герцеговина высказал экс-защитник сборной Тарас Михалик.

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