Матвеев: главная опасность у «Барселоны» исходит от Депая

«Динамо» и «Барселона» будут выяснять отношения 2 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.



Экс-игрок киевлян Олег Mатвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, благодаря каким качествам хозяева могут дать бой испанскому гранду.

«Уверен, в какой бы спортивной форме не находились футболисты «Барселоны», они не будут изменять своему фирменному стилю с тотальным контролем мяча. Хотя ради справедливости нужно сказать, что в последнее время каталонцы остались без целой группы ведущих игроков и это не могло не сказаться негативно на рисунке игры. Но это, как говорят, проблемы «Барселоны», как и то, что она в разгар сезона осталась без главного тренера.

И динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой «Барселоной». Я видел телетрансляции последних матчей каталонцев, как воочию два поединка киевлян с «Mариуполем» и была возможность убедиться, что этот соперник под силу киевлянам.

Динамовцы сейчас на приличном ходу, хотя, конечно, важно, чтобы завтра не чудачили, а сыграли с максимальной концентрацией. Также очень много будет зависеть от того, сумеют ли хозяева нейтрализовать универсала испанского клуба - Депая - игрока креативного, хитрого, с мощным ударом.

Я думаю, что динамовцы не проиграют, что позволит им сохранить шансы на пропуск в еврокубковую весну».

Напомним, что «Динамо» занимает в своей группе четвертое место, набрав одно очко. У «Барселоны» - на два очка больше она третья.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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