Матвеев: «Динамо» может устроить ничья с «Баварией»

23 ноября в Киеве состоится поединок предпоследнего тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Баварией».

Экс-игрок киевлян Олег Матвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в столице Украины.

«Несмотря на то, что в «Баварии» будут отсутствовать несколько ведущих игроков, это не скажется на характере соперничества. Уверен, что «Динамо» будет действовать вторым номером, уповая на быстрый переход от насыщенной защиты в наступление. Поэтому не думаю, что их тренер Мирча Луческу выдвинет вперед Дениса Гармаша, скорее всего, предпочтение отдадут более мобильному универсалу, который будет действовать в роли ложной «девятки».

Динамовцам необходимо, прежде всего, постараться строго сыграть в обороне. Цена каждой ошибки будет очень высока, учитывая высочайшее исполнительское мастерство игроков линии атаки «Баварии». Кстати, ничья также была бы для киевлян положительным результатом. Даже если в параллельном поединке «Барселона» не сумеет победить «Бенфику». Тогда у динамовцев появится шанс завоевать путевку в Лигу Европы в очном сражении в Лиссабоне».

Напомним, что поединок «Динамо» — «Бавария» начнется 23 ноября в 19.45.

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