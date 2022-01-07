Матчи сборной Украины по гандболу со Швейцарией отменены

8 и 9 января мужская сборная Украины должна была провести контрольные матчи со сборной Швейцарии. Однако из-за тумана был отменен рейс из Запорожья и в итоге, с учетом остальных логистических вариантов, было решено от матчей отказаться.
«Без контрольных матчей нам придется играть на чемпионате Европы с чистого листа. Остаться в Запорожье и отказаться от лишних переездов — это оптимальное решение. Быстрой логистики для переезда на контрольные игры в Швейцарию нет, а каждая пересадка и ожидания в аэропорту — это большой риск подхватить коронавирус.
В Европе бушует вариант омикрон, заражения есть во многих командах-участницах ЧЕ-2022, в некоторых сборных — массовые вспышки. Это ломает всю подготовку», — приводит слова главного тренера сборной Украины Вячеслава Лочмана Проспорт.
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