Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей

С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проводиться при пустых трибунах. Причина — борьба с распространением омикрон-штамма СOVID-19. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.



«Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, особенно это касается футбольных матчей», – цитирует политика издание Kicker.

Кроме того, по всей стране закроются, дискотеки, бары и ночные клубы.

Чемпионат Германии ушел на небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.