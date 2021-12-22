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Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
13:57
Новость
Футбол

С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проводиться при пустых трибунах. Причина — борьба с распространением омикрон-штамма СOVID-19. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, особенно это касается футбольных матчей», – цитирует политика издание Kicker.

Кроме того, по всей стране закроются, дискотеки, бары и ночные клубы.

Чемпионат Германии ушел на небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».

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