Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей

С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проводиться при пустых трибунах. Причина — борьба с распространением омикрон-штамма СOVID-19. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, особенно это касается футбольных матчей», – цитирует политика издание Kicker.
Кроме того, по всей стране закроются, дискотеки, бары и ночные клубы.
Чемпионат Германии ушел на небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.
Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».
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