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Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесли на апрель

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
19:42

Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги не состоится 19 февраля, как это было запланировано изначально.

О переносе торжественного мероприятия на 10 апреля сообщила ФБУ в своем Instagram. Матч звезд состоится в Киеве, все ранее купленные билеты остаются действительными.

Причиной переноса мероприятия стало то, что большинство легионеров сейчас находятся не в расположении украинских клубов. Они покинули Украину из-за рекомендаций посольств своих государств, которые в свою очередь отреагировали на возможную агрессию со стороны России. Вторжение в Украину должно было начаться сегодня.

Ранее «Киев-Баскету» засчитали техническое поражение в еврокубковом матче из-за нехватки игроков.

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