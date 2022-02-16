Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесли на апрель

Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги не состоится 19 февраля, как это было запланировано изначально.
О переносе торжественного мероприятия на 10 апреля сообщила ФБУ в своем Instagram. Матч звезд состоится в Киеве, все ранее купленные билеты остаются действительными.
Причиной переноса мероприятия стало то, что большинство легионеров сейчас находятся не в расположении украинских клубов. Они покинули Украину из-за рекомендаций посольств своих государств, которые в свою очередь отреагировали на возможную агрессию со стороны России. Вторжение в Украину должно было начаться сегодня.
Ранее «Киев-Баскету» засчитали техническое поражение в еврокубковом матче из-за нехватки игроков.
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