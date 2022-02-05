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Матч за третье место на КАН: Камерун отыграл три гола и победил в серии пенальти

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
23:31
Новость
Футбол

Сборная Камеруна одержала победу над командой Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке Африканских наций.

Встреча прошла в Яунде (Камерун) на «Стад Ахмаду Ахиджо» и завершилась победой хозяев КАН по пенальти.

В основное время был зафиксирован счёт 3:3. К 71-й минуте Буркина-Фасо вёл с разницей в три мяча: отличились голами защитник Стив Яго и форвард Джибриль Уаттара, ещё один гол голкипер камерунцев Андре Онана забил в свои ворота. Но затем Стефан Баокен отыграл один мяч, а затем Венсан Абубакар оформил дубль. В серии пенальти сильнее были камерунцы, победившие 5:3.

Сборная Камеруна взяла бронзу домашнего КАН. До этого она пять раз выигрывала турнир. Лучший результат в истории Буркина-Фасо — финал, куда команда добралась в 2013 году.

Финал КАН пройдёт в воскресенье, 6 февраля. Сенегал встретится с Египтом.

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