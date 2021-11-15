Матч следующего тура Второй лиги под угрозой срыва

Все идет к очередному переносу.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, поединок 19-го тура Второй лиги в группе Б между «Николаевом» и «Викторией» вряд ли удастся провести в срок. Согласно календарю встреча должна пройти 20 ноября, однако, по доходящей до нас информации, эпидемиологическая ситуация в стане южан пока не вселяет оптимизма.

Еще перед матчем предыдущего тура с «Таврией» представители «Николаева» сообщили в ПФЛ о том, что 13 футболистов команды болеют COVID-19, а еще у одного игрока разрыв передней крестообразной связки.

«Николаев», который с 4-го по 6-й тур возглавлял таблицу группы Б Второй лиги, в последних пяти матчах набрал всего 3 очка. При этом команда ни разу не выиграла, а после поражения в 16-м туре от «Тростянца» (2:4) дошло до смены главного тренера: Сергей Шевченко покинул клуб, а его место занял Эдуард Павлов. Сейчас «корабелы» занимают 6-ю строчку в таблице.

Ранее наш сайт сообщал, что «Перемога» рассталась с опытным полузащитником.

Также стал известен претендент на пост главного тренера «Сум».

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