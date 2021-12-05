Матч «Шахтер» — «Шериф» рассудит литовская бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Шерифом», который пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

Главный судья поединка — Донатас Румшас из Литвы. Помогать арбитру будут его соотечественники — на линиях Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый арбитр — Робертас Валиконис.

Бригада арбитров ВАР из Испании. Главным назначен Рикардо де Бургос, его помощник — Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч «Шахтер» — «Шериф» пройдет 7 декабря. Начало — в 22:00.

Напомним, что донецкая команда потеряла все шансы на еврокубковую весну.

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