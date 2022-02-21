Матч сборной Украины против Испании перенесен на лето

Матч квалификации ЧМ-2023 Украина – Испания, который должен был состояться в воскресенье, 27 февраля, в Киеве, перенесен и будет сыгран в следующем окне в июне-июле. Об этом пишет сайт Федерации баскетбола Испании.

Издание отмечает, что ФИБА уже приняла решение отложить матч Украина-Испания из-за нестабильности текущей международной ситуации, хотя официально об этом еще не было сообщено.

ФБУ приняла одну из альтернатив, предложенных ФИБА, которая заключалась в том, чтобы перенести ее на даты следующего окна в июне-июле, когда, как ожидается, политическая ситуация позволит это сделать. Новая дата проведения матча будет определена позже.

Таким образом, Украина и Испания в этом международном окне проведут одну игру – между собой в Кордове 24 февраля.

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