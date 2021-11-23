Матч «Рома» – «Заря» рассудит румынская бригада арбитров

УЕФА назвала арбитров на поединки пятого тура группового этапа Лиги конференций. На матч между римской «Ромой» и луганской «Зарей» назначена бригада арбитров из Румынии.

Главным рефери будет Иштван Ковач. Лайнсмены – Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый арбитр – Андрей Кивулете.

Ковач уже трижды в этом сезоне работал на матчах украинских клубов. До этого он обслуживал поединки: «Шахтер» – «Генк» (2:1), «Заря» – «Рапид» (2:3) и «Шахтер» – «Интер» (0:0).

Матч «Рома» – «Заря» состоится в Риме в четверг, 25 ноября. Начало - в 22:00.

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