Матч «Мариуполь» — «Львов» пройдет без зрителей

Поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Львов» пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт мариупольского клуба.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и регионе в целом, принято решение закрыть доступ для любителей футбола на трибуны стадиона имени Бойко 26 ноября. В создавшейся ситуации такие меры представляются нам необходимыми», - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне УПЛ «Мариуполь» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

«Львов» расположился на 12-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

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