Матч «Лион» - «Марсель» был сорван из-за фаната, бросившего бутылку в Пайета

Центральный поединок 14-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем» был перенесен из-за скандального поведения фанатов. Уже на четвертой минуте встреча была остановлена после того, как в голову лидера «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка с трибун «Парк Олимпик Лионне».



Главный арбитр встречи Рудди Буке принял решение приостановить поединок. Спустя полтора часа матч был перенесен на неопределенный срок.

К тому времени фаната, бросившего бутылку, уже идентифицировали и даже немного воспитали другие болельщики. СМИ пишут, что полиция забрала его в отделение.

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw — Sam Street (@samstreetwrites) November 21, 2021

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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