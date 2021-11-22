Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Матч «Лион» - «Марсель» был сорван из-за фаната, бросившего бутылку в Пайета

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.11.2021
13:34
Новость
Футбол

Центральный поединок 14-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем» был перенесен из-за скандального поведения фанатов. Уже на четвертой минуте встреча была остановлена после того, как в голову лидера «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка с трибун «Парк Олимпик Лионне».

Главный арбитр встречи Рудди Буке принял решение приостановить поединок. Спустя полтора часа матч был перенесен на неопределенный срок.

К тому времени фаната, бросившего бутылку, уже идентифицировали и даже немного воспитали другие болельщики. СМИ пишут, что полиция забрала его в отделение.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи