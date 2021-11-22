Матч «Лион» - «Марсель» был сорван из-за фаната, бросившего бутылку в Пайета

Центральный поединок 14-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем» был перенесен из-за скандального поведения фанатов. Уже на четвертой минуте встреча была остановлена после того, как в голову лидера «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка с трибун «Парк Олимпик Лионне».
Главный арбитр встречи Рудди Буке принял решение приостановить поединок. Спустя полтора часа матч был перенесен на неопределенный срок.
К тому времени фаната, бросившего бутылку, уже идентифицировали и даже немного воспитали другие болельщики. СМИ пишут, что полиция забрала его в отделение.
Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».
Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).
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