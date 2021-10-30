Матч Лиги конференций «Заря» – ЦСКА пройдет без болельщиков

Руководство луганской «Зари» официально оповестило УЕФА о том, что ближайший домашний матч против ЦСКА из Софии команда проведет в Запорожье без зрителей.

Причина проведения матча без болельщиков на трибунах – пандемия коронавируса и ограничения местных органов здравоохранения, сообщает gol.bg.

Если эпидемиологическая ситуация в Запорожской области кардинально изменится в лучшую сторону в ближайшие дни, то доступ фанатов на трибуны будет обсужден повторно, после чего все стороны будут оперативно проинформированы.

Напомним, матч «Заря» – ЦСКА состоится 4 ноября на «Славутич Арене».

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