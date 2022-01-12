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Матч Кубка африканских наций завершился скандалом из-за решений судьи

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
12.01.2022
19:45
Новость
Футбол

В рамках поединка первого тура группового этапа Кубка африканских наций Тунис минимально уступил Мали.

Матч был ознаменован скандалом. Главный арбитр встречи Джанни Сиказве дал два преждевременных финальных свистка.

Сперва судья сигнализировал о завершении игры на 86 минуте, а затем решил продолжить встречу и снова дал свисток на 89 минуте и 47 секунде.

Примечательно, что арбитр ничего не компенсировал, учитывая, что было два одиннадцатиметровых, красная карточка и девять замен.

Руководство турнира вскоре приняло решение, что команды должны вернуться на поле и доиграть три минуты, сообщает журналист Махер Мезахи.

Тем не менее, сборная Туниса отказалась вернуться на поле, а потому малийцы простояли на поле отведенное время, дождавшись финального свистка арбитра (уже третьего).

Отметим, что в биографии судьи Джанни Сиказве значится эпизод, когда он был временно отстранен от работы из-за подозрений в коррупции в матче Лиги чемпионов CAF.

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