Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Баскетбол

Матч «Киев-Баскета» против «Антверпена» в Кубке Европы перенесен

Павел Соловей
Павел Соловей
25.01.2022
09:44
Новость
Баскетбол

Матч четвертого тура второго раунда Кубка Европы Киев-Баскет — Антверпен перенесен на неопределенный срок. Поединок был запланирован на 26 января.

Причиной переноса игры является вспышка коронавирусной инфекции в столичной команде, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Заболели четыре игрока: Бернард Томпсон, Джефф Гарретт, Эйвери Вудсон и Андрей Войналович. Также положительный тест на коронавирус сдал ассистент главного тренера Алексей Рубан.

Следующий матч «Киев-Баскет» должен сыграть 30 января против «Тернополя» в рамках Суперлиги.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Как «Киев-Баскет» минимально проиграл «Реджо-Эмилии»: видео
Как «Киев-Баскет» минимально проиграл «Реджо-Эмилии»: видео
Кубок Украины по баскетболу: «Днепр» и «Киев-Баскет» одержали гостевые победы
Кубок Украины по баскетболу: «Днепр» и «Киев-Баскет» одержали гостевые победы
«Киев-Баскет» на последних минутах вырвал победу у немцев
«Киев-Баскет» на последних минутах вырвал победу у немцев

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи