Матч «Киев-Баскета» против «Антверпена» в Кубке Европы перенесен

Матч четвертого тура второго раунда Кубка Европы Киев-Баскет — Антверпен перенесен на неопределенный срок. Поединок был запланирован на 26 января.
Причиной переноса игры является вспышка коронавирусной инфекции в столичной команде, сообщает пресс-служба киевского клуба.
Заболели четыре игрока: Бернард Томпсон, Джефф Гарретт, Эйвери Вудсон и Андрей Войналович. Также положительный тест на коронавирус сдал ассистент главного тренера Алексей Рубан.
Следующий матч «Киев-Баскет» должен сыграть 30 января против «Тернополя» в рамках Суперлиги.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.