Матч «Киев-Баскет» - «Реджана» перенесен на 15 февраля

Матч «Киев-Баскета» против «Реджаны» во втором раунде Кубка Европы ФИБА перенесен на 15 февраля.



Команды должны были сыграть сегодня, но матч перенесли из-за вспышки коронавируса в составе киевлян. Время начала поединка остается неизменным – 21:30.

В ближайшем матче Кубка Европы «Киев-Баскет» должен сыграть с бельгийским «Антверпом» в субботу, 5 февраля.

После трех туров команда Айнарса Багатскиса занимает второе место в группе J и отстает от «Реджаны» на одно очко. В четвертьфинал выйдут две команды из группы.

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