Матч «Эвертона» перенесен: дебют Миколенко в АПЛ откладывается

Руководство английской Премьер-лиги сообщило, что ранее перенесенный поединок 18-го тура чемпионата между «Эвертоном» и «Лестером» перенесен.
Встреча должна была состояться 11 января как перенесенный матч 18-го тура. В этом поединке мог дебютировать в АПЛ украинец Виталий Миколенко.
АПЛ принял данное решение по запросу «лис». У команды Брендана Роджерса 14 отсутствующих футболистов по причине травм, коронавируса и участия в Кубке Африканских наций 2021.
На данный момент команда Виктора Миколенко занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
Также «Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе».
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